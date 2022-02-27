Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України у Telegram.
Васильків ранок починає не з кави. Ворог обстріляв дитячий інтернат. Скільки військових злочинів ще потрібно?”, – зазначається у дописі ВР.
Ранок у Василькові 😞 pic.twitter.com/I6BTkdSvdf
— Букви (@Bykvu) February 27, 2022
Нагадаємо, що сьогодні також у Василькові від ракетного удару з боку окупанта зайнялася нафтобаза. Евакуація місцевих жителів поки що не планується.
Водночас у Держспецзв’язку наголошують, що дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, оскільки вітер постійно змінює напрямок. Тому жителів міста та міст навколо закликають закривати вікна.
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