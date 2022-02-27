Сьогодні, 27 лютого, у Василькові на Київщині російські окупаційні війська обстріляли дитячий інтернат.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України у Telegram.

Васильків ранок починає не з кави. Ворог обстріляв дитячий інтернат. Скільки військових злочинів ще потрібно?”, – зазначається у дописі ВР.

Нагадаємо, що сьогодні також у Василькові від ракетного удару з боку окупанта зайнялася нафтобаза. Евакуація місцевих жителів поки що не планується.

Водночас у Держспецзв’язку наголошують, що дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, оскільки вітер постійно змінює напрямок. Тому жителів міста та міст навколо закликають закривати вікна.