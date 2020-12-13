У Ватикані на міжнародній виставці "100 вертепів" представлять в тому числі і український різдвяний вертеп.

Про це повідомляє VaticanNews.

Твір української черниці Теодосії Плахотнюк, виготовлений власноруч, прикрасить виставку на площі Святого Петра.

“Елементи композиції, на якій можна розгледіти ліси українських Карпат і село Многопілля на Донеччині, де розташований скит, в якому авторка донедавна звершувала свій монаший подвиг, символічно відображають дух Різдва від Сходу до Заходу України”, – пише видання.

Урочисте відкриття виставки відбудеться в неділю, 13 грудня 2020 р, о 15:30 за римським часом (16:30 – за київським). Мистецьку програму з цієї нагоди організувало Посольство України при Святому Престолі, залучивши представників української громади Риму.

Виставка вертепів відбувається у Ватикані з 1976 року в різдвяні свята і покликана популяризувати традиції різдвяних вертепів.

Цього року римляни та туристи матимуть можливість оглянути експозицію до 10 січня 2021 року. Вхід на виставку вільний.