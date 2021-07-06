У Ватикані розповіли про самопочуття папи Франциска після операції

Папа римський Франциск відчуває себе добре після операції з видалення частини товстої кишки.

Про це йдеться в заяві Святого Престолу.

“Його Святість Папа Франциск у хорошому загальному стані, бадьорий і дихає самостійно”, – йдеться в повідомленні.

Операція, яка включала лівосторонню геміколектомію, тривала близько 3 годин. Операцію йому проводив професор Серджіо Альф’єрі.

Очікується, що 84-річний понтифік пробуде в лікарні сім днів, якщо не виникне яких-небудь ускладнень.

Нагадаємо, у неділю, 4 липня, Папа Римський Франциск потрапив до лікарні.