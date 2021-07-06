У Ватикані розповіли про самопочуття папи Франциска після операції

Про це йдеться в заяві Святого Престолу.
“Його Святість Папа Франциск у хорошому загальному стані, бадьорий і дихає самостійно”, – йдеться в повідомленні.
Операція, яка включала лівосторонню геміколектомію, тривала близько 3 годин. Операцію йому проводив професор Серджіо Альф’єрі.
Очікується, що 84-річний понтифік пробуде в лікарні сім днів, якщо не виникне яких-небудь ускладнень.
Нагадаємо, у неділю, 4 липня, Папа Римський Франциск потрапив до лікарні.
- Папа Римський Франциск 12 травня вперше за пів року відновив свої традиційні щотижневі публічні аудієнції.