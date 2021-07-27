Про це повідомляє ВВС.
Кардинал називає всі звинувачення сфабрикованими. В матеріалах суду сказано, що кардинал, разом зі своїми спільниками, витратили на покупку нерухомості в фешенебельному лондонському районі Челсі, близько 350 млн євро.
Про те, що кардинал міг бути причетний до такої схеми, стало відомо в вересні. Тоді Папа Франциск прийняв рішення звільнити кардинала, який займався пожертвами в фінансовому секретаріаті Ватикану. Загалом, розслідування тривало два роки.
У Ватикані помітили, що протягом певного часу з казни зникли мільйони євро. Гроші, які привласнив кардинал, витратили на придбання лондонського люксового універмагу Harrods ще у 2014 році. Його планували перебудувати в житловий багатоквартирний будинок, де мали б зробити розкішні апартаменти й продати їх. Окрім нерухомості, кардинал витрачав гроші на те, аби допомагати фондам, фірмам та благодійним організаціям своїх братів на Сардинії.
Окрім кардинала, на лаві підсудних ще дев’ятеро осіб. Всіх звинувачують в зловживанні службовим становищем.
Серед обвинувачених:
- швейцарський адвокат, колишній глава фінансового нагляду Ватикану Рене Бюльхарт і його колишній заступник Томассо ді Руцца;
- особистий секретар кардинала Беччіу монсеньйор Мауро Карлино;
- колишній керуючий інвестиціями Ватикану Енріко Красса;
- колишня підлегла кардинала Беччіу, Чечилія Мароні. Її звинувачують у купівлі предметів розкоші на кошти, призначені на таємні операції Ватикану, в тому числі звільнення священників, взятих в полон в різних країнах.
Всі звинувачені не визнають провину. Якщо суд визнає їх винними, їм загрожує арешт чи штрафи, або ж і те, й інше.
Суд триватиме кілька місяців. Перше засідання – технічне. Наступне відбудеться в жовтні.
- До цього повідомлялося, що відомий італійський кардинал Анджело Беччіу опинився серед 10 осіб, які постануть перед судом у Ватикані за звинуваченнями у фінансових злочинах, включно з розкраданням, відмиванням коштів, шахрайством, вимаганням та зловживанням службовим становищем.