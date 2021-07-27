У Ватикані розпочався судовий розгляд справи соратника Папи Римського Франциска, 73-річного кардинала Джованні Анжело Беччіу. Його звинувачують в розтраті 350 млн євро з церковних грошей. За ці гроші кардинал нібито придбав нерухомість в Лондоні.

Про це повідомляє ВВС.

Кардинал називає всі звинувачення сфабрикованими. В матеріалах суду сказано, що кардинал, разом зі своїми спільниками, витратили на покупку нерухомості в фешенебельному лондонському районі Челсі, близько 350 млн євро.

Про те, що кардинал міг бути причетний до такої схеми, стало відомо в вересні. Тоді Папа Франциск прийняв рішення звільнити кардинала, який займався пожертвами в фінансовому секретаріаті Ватикану. Загалом, розслідування тривало два роки.

У Ватикані помітили, що протягом певного часу з казни зникли мільйони євро. Гроші, які привласнив кардинал, витратили на придбання лондонського люксового універмагу Harrods ще у 2014 році. Його планували перебудувати в житловий багатоквартирний будинок, де мали б зробити розкішні апартаменти й продати їх. Окрім нерухомості, кардинал витрачав гроші на те, аби допомагати фондам, фірмам та благодійним організаціям своїх братів на Сардинії.

Окрім кардинала, на лаві підсудних ще дев’ятеро осіб. Всіх звинувачують в зловживанні службовим становищем.

Серед обвинувачених:

швейцарський адвокат, колишній глава фінансового нагляду Ватикану Рене Бюльхарт і його колишній заступник Томассо ді Руцца;

особистий секретар кардинала Беччіу монсеньйор Мауро Карлино;

колишній керуючий інвестиціями Ватикану Енріко Красса;

колишня підлегла кардинала Беччіу, Чечилія Мароні. Її звинувачують у купівлі предметів розкоші на кошти, призначені на таємні операції Ватикану, в тому числі звільнення священників, взятих в полон в різних країнах.

Всі звинувачені не визнають провину. Якщо суд визнає їх винними, їм загрожує арешт чи штрафи, або ж і те, й інше.

Суд триватиме кілька місяців. Перше засідання – технічне. Наступне відбудеться в жовтні.