Папа Римський Франциск ініціював безкоштовне тестування на коронавірус для бідних та бездомних у Римі в рамках Всесвітнього дня бідних людей Римсько-католицької церкви.

Про це повідомляє Reuters.

Біоматеріал пропонують здати у клініці на площі Святого Петра, яку Папа створив кілька років тому для надання основної медичної допомоги знедоленим людям.

Архієпископ Ріно Фісікелла заявив журналістам, що щодня проводиться близько 50 безкоштовних тестів на коронавірус, і ця ініціатива триватиме до кінця пандемії.

Безхатьки з негативним тестом отримують направлення у спеціальний притулок. Люди з позитивним тестом отримують необхідне медичне лікування.

Більшість бездомних у Римі – це іноземці, які не мають сімейного лікаря. Але й італійці, які опинилися у фінансовій скруті, не звертаються до сімейних лікарів, оскільки соромляться.

Папа встановив Всесвітній день бідних чотири роки тому, щоб привернути увагу до нужденних, особливо в розвинених країнах. Цього року свято відзначатимуть у неділю, 15 листопада. Папа традиційно проводив месу в базиліці Святого Петра, а потім пригощав 1500 бездомних людей обідом у ватиканській їдальні. Через пандемію коронавірусу, цьогоріч на месу потраплять всього 100 бездомних, але кожному нужденному дадуть продовольчий набір.