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У Ватикані хлопчик перервав аудієнцію у Папи Римського, щоб попросити його головний убір, – відео

10-річний хлопчик перервав щотижневу аудієнцію в Папи Римського у Ватикані, щоб випросити його головний убір - пілеолус.

Четвер, 21 жовтня 2021, 17:33

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Хлопчик вийшов на сцену й підійшов до Папи, коли один зі священників читав молитву, й почав показувати на його головний убір.

Франциск не відразу зрозумів, чого хоче хлопчик і спочатку просто почав з ним гратися. У підсумку дитині все ж дали пілеолус, як у Папи й він пішов зі сцени.

Нагадаємо, що працівники італійської пошти поблизу Мілана виявили конверт з трьома кулями, адресований Папі Римському Франциску.

Крім куль, у конверті був лист, у якому йшлося про фінансові операції у Ватикані. За даними видання, лист містив погрози.

  • Раніше Папа Римський Франциск звернувся із закликом до людей зробити щеплення проти коронавірусу COVID-19. Понтифік зазначив, що вакцини можуть покласти край пандемії.
Теги: відео, дитина, Папа Римський, пілеолус

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