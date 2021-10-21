У Ватикані хлопчик перервав аудієнцію у Папи Римського, щоб попросити його головний убір, – відео

Про це повідомляє “Голос Америки”.
Хлопчик вийшов на сцену й підійшов до Папи, коли один зі священників читав молитву, й почав показувати на його головний убір.
Франциск не відразу зрозумів, чого хоче хлопчик і спочатку просто почав з ним гратися. У підсумку дитині все ж дали пілеолус, як у Папи й він пішов зі сцени.
Нагадаємо, що працівники італійської пошти поблизу Мілана виявили конверт з трьома кулями, адресований Папі Римському Франциску.
Крім куль, у конверті був лист, у якому йшлося про фінансові операції у Ватикані. За даними видання, лист містив погрози.
- Раніше Папа Римський Франциск звернувся із закликом до людей зробити щеплення проти коронавірусу COVID-19. Понтифік зазначив, що вакцини можуть покласти край пандемії.