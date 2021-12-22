Про це повідомляє сайт Vatican News.

З різних країн Європи, Німеччини, Угорщини, Словенії, Словаччини чи Хорватії, та світу походять 126 різдвяних вертепів, які увійшли до цьогорічної міжнародної експозиції “100 вертепів у Ватикані”. Через вимоги, накладені пандемією, вона вдруге виставлятиметься на відкритому просторі, а саме – під колонадою на площі Святого Петра.

Третя виставка

Фото: Vatican News

Так сталося тому, що музеї Ватикану закрито до середини січня, але відмовлятися від традиції представити різні вертепи організаторам не надто хотілося.

Виставка, якою опікується Папська Рада, є спадкоємицею ініціативи редакції часопису “Rivista delle Nazioni”, яка від 1976 року організовувала виставку “100 вертепів” у Римі, але через економічні труднощі 2018 року передала цю естафету Ватиканові.

Різдвяний вертеп із Скурелле з попередніх років

Фото: Vatican News

До речі, на 37-й виставці “100 вертепів”, яка відбулася 2012 року, серед 150 експонатів із понад 25 країн світу, були представлені два вертепи з України – робота учнів Тернопільської художньої школи. До торішньої експозиції також потрапила різдвяна шопка з України. Йдеться про твір української монахині сестри Теодосії Полотнюк, яка власноруч виготовила цей вертеп з екологічних матеріалів.

Украинский вертеп среди

Фото: Vatican News

Виставка буде відкритою протягом 5 тижнів, до 9 січня 2022 року