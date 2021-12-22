Щорічна виставка "100 вертепів у Ватикані" відкрила свої двері. Експозицію виставлено під колонадою на площі Святого Петра.

Про це повідомляє сайт Vatican News.

З різних країн Європи, Німеччини, Угорщини, Словенії, Словаччини чи Хорватії, та світу походять 126 різдвяних вертепів, які увійшли до цьогорічної міжнародної експозиції “100 вертепів у Ватикані”. Через вимоги, накладені пандемією, вона вдруге виставлятиметься на відкритому просторі, а саме – під колонадою на площі Святого Петра.

Так сталося тому, що музеї Ватикану закрито до середини січня, але відмовлятися від традиції представити різні вертепи організаторам не надто хотілося.

Виставка, якою опікується Папська Рада, є спадкоємицею ініціативи редакції часопису “Rivista delle Nazioni”, яка від 1976 року організовувала виставку “100 вертепів” у Римі, але через економічні труднощі 2018 року передала цю естафету Ватиканові.

До речі, на 37-й виставці “100 вертепів”, яка відбулася 2012 року, серед 150 експонатів із понад 25 країн світу, були представлені два вертепи з України – робота учнів Тернопільської художньої школи. До торішньої експозиції також потрапила різдвяна шопка з України. Йдеться про твір української монахині сестри Теодосії Полотнюк, яка власноруч виготовила цей вертеп з екологічних матеріалів.

Виставка буде відкритою протягом 5 тижнів, до 9 січня 2022 року