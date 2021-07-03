Відомий італійський кардинал Анджело Беччіу опинився серед 10 осіб, які постануть перед судом у Ватикані за звинуваченнями у фінансових злочинах, включно з розкраданням, відмиванням коштів, шахрайством, вимаганням та зловживанням службовим становищем.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Кардинала Беччіу (який раніше був високопоставленим чиновником адміністрації Ватикану) та ще двох посадових осіб Ватиканського підрозділу фінансової розвідки судитимуть у справі щодо багатомільйонного скандалу. Він пов’язаний із придбанням Ватиканом розкішного будинку в Лондоні.

Перше засідання суду заплановано на 27 липня.

73-річний Беччіу, якого Папа Римський Франциск звільнив з керівної посади торік за можливий непотизм, став найвищим чиновником Ватикану, якого звинувачують у фінансових злочинах. Як відомо, “непотизм” – це поняття, яке означає “надання родичам або знайомим посад незалежно від їхніх професійних здібностей”.

Минулого тижня Папа Римський особисто дав необхідний дозвіл на обвинувачення Беччіу.

Звинувачення щодо кардинала охоплюють розкрадання та зловживання службовим становищем. Італійку, яка працювала на Беччіу, звинуватили в розкраданні. А його колишнього секретаря, священника, звинуватили у вимаганні.

Сам кардинал стверджував, що став жертвою “махінації”, і наполягав на своїй “абсолютній невинуватості”.

Двом італійським брокерам, Джанлуїджі Торці та Раффаеле Мінціоне, висунуто звинувачення у розкраданні, шахрайстві та відмиванні грошей.

Згідно з обвинувальним висновком, звинувачення також були висунуті чотирьом компаніям, пов’язаним з окремими відповідачами (дві з них розташовані у Швейцарії, одна в США й одна в Словенії).

Розслідування купівлі будівлі в Лондоні набуло розголосу 1 жовтня 2019 року, коли поліція Ватикану провела обшуки в офісах Державного секретаріату, адміністративного центру католицької церкви, та управління фінансової інформації Ватикану.

У 2014 році Державний секретаріат інвестував понад 200 мільйонів євро (більша частина з яких була користуючись з пожертвувань вірян) у фонд, керований Мінціоне, для купівлі 45% комерційного та житлового будинку на Слоан-авеню, щ0 в лондонському районі Південний Кенсінгтон.

За даними ЗМІ Ватикану, в цілому Державний секретаріат здійснив зазначені інвестиції на понад 350 мільйонів євро.

Основні звинувачення проти кардинала Беччіу пов’язані з передбачуваним передаванням грошей і контрактів компаніям або благодійним організаціям, контрольованим його братами (на їхньому рідному острові Сардинія).