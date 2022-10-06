5 жовтня у Ватикані турист розтрощив дві давньоримські скульптури. Це сталось після того, як йому відмовили у зустрічі з Папою Римським.

Про це повідомляє CNN.

Інцидент трапився у музеї К’ярамонт, який є частиною музеїв Ватикану, 5 жовтня близько полудня.

У музеї розташовано близько 1000 стародавніх скульптур, однак дві із них були розбиті туристом. Зазначається, що першу скульптуру він розбив зумисне, а другу – коли втікав з місця інциденту.

Як повідомляє газета Il Messaggero, туристом виявився американець, який вимагав зустрічі з Папою Римським. Коли йому сказали, що він не може з ним зустрітись, турист нібито жбурнув один римський бюст на підлогу. Коли він втікав від персоналу музею – збив ще одну скульптуру. За даними італійських ЗМІ, в одного з бюстів при падінні відпав ніс.

Розбиті скульптури привезли у майстерню музею, щоб оцінити завдану шкоду. Попри те, що скульптурам близько 2000 років, вони вважались другорядними витворами мистецтва, а не відомими роботами.

Щодо туриста, то за даними речника музеїв Ватикану його затримали правоохоронці та передали владі Італії.

Це не перший випадок у 2022 році, коли туристи псують культурні пам’ятки в Італії. До прикладу у липні туристка з Канади вирізала своє ім’я на Колізеї. Ще двох американських туристів спіймали, коли вони кинули свої скутери на Іспанських сходах. Ще один турист із Саудівської Аравії проїхав своїм автомобілем по Іспанських сходах.