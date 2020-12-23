Covid-19 Україна

оновлено 23.12.2020 о 12:02

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У Ватикані заявили, що використання вакцин проти коронавірусу «морально прийнятне»

Ватикан вважає "морально допустимим" використання вакцини проти коронавірусу COVID-19, яка розроблена на абортованому матеріалі.

Середа, 23 грудня 2020, 11:42

Про це йдеться в заяві Ватикану.

“У тому випадку, коли етично бездоганні вакцини проти COVID-19 недоступні (наприклад, у країнах, де вакцини без етичних проблем недоступні для лікарів і пацієнтів, або де їхнє поширення ускладнене через особливі умови зберігання і транспортування, або коли різні типи вакцин поширюються в одній країні, але органи охорони здоров’я не дозволяють громадянам вибирати вакцину для вакцинації), морально прийнятно отримувати COVID-вакцини, в розробці і виробництві яких використовувалися клітини, що походять з абортованого плоду”, – йдеться у повідомленні.

Однак використання таких вакцин жодним чином не означає, що Ватикан морально схвалює використання таких клітин.

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Теги: вакцина проти коронавірусу, вакцинація, ватикан

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