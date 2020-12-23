У Ватикані заявили, що використання вакцин проти коронавірусу «морально прийнятне»

Про це йдеться в заяві Ватикану.

“У тому випадку, коли етично бездоганні вакцини проти COVID-19 недоступні (наприклад, у країнах, де вакцини без етичних проблем недоступні для лікарів і пацієнтів, або де їхнє поширення ускладнене через особливі умови зберігання і транспортування, або коли різні типи вакцин поширюються в одній країні, але органи охорони здоров’я не дозволяють громадянам вибирати вакцину для вакцинації), морально прийнятно отримувати COVID-вакцини, в розробці і виробництві яких використовувалися клітини, що походять з абортованого плоду”, – йдеться у повідомленні.

Однак використання таких вакцин жодним чином не означає, що Ватикан морально схвалює використання таких клітин.