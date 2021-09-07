Про це повідомляє британське видання The Guardian.
У понеділок, 6 вересня, стало відомо про те, що в країні було введено 91 мільйон 827 тисяч 909 вакцин проти коронавірусу. За останню добу щеплення зробили 22,7 тисячі осіб.
Також стало відомо, що четверо з п’яти британців віком від 16 років повністю вакциновані проти коронавірусу. Зокрема, в Уельсі рівень вакцинації населення найвищий – 84,1%.
Раніше міністерство охорони здоров’я Великої Британії напередодні скасування COVID-обмежень рекомендувало кожному дорослому британцеві зробити перше щеплення проти коронавірусу.
- Уряд Великої Британії планує продовжити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу COVID-19, на шість місяців.
- Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон анонсував скасування більшості COVID-обмежень в Англії з 19 липня.
- Дослідження, проведене вченими Імперського коледжу Лондона, показало, що кількість випадків COVID-19 у Великій Британії серед нещеплених вікових груп зростає в геометричній прогресії.
- У США від COVID-19 помер антивакцинатор, що заперечував коронавірус і був прихильником QAnon.