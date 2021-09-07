Про це повідомляє британське видання The Guardian.

У понеділок, 6 вересня, стало відомо про те, що в країні було введено 91 мільйон 827 тисяч 909 вакцин проти коронавірусу. За останню добу щеплення зробили 22,7 тисячі осіб.

Також стало відомо, що четверо з п’яти британців віком від 16 років повністю вакциновані проти коронавірусу. Зокрема, в Уельсі рівень вакцинації населення найвищий – 84,1%.

Раніше міністерство охорони здоров’я Великої Британії напередодні скасування COVID-обмежень рекомендувало кожному дорослому британцеві зробити перше щеплення проти коронавірусу.