У Великій Британії сотні невинних співробітників пошти потрапили до в'язниці через фатальну помилку в програмному забезпеченні Horizon, яким протягом двадцяти років користувалася британська поштова компанія Post Office.

Про це пише американський портал The Verge.

Повідомляється, що ПЗ видавало помилки, судячи з яких співробітники вкрали десятки тисяч фунтів стерлінгів.

Така ситуація призвела до того, що багато поштарів були відправлені до в’язниці за нестачу. При цьому поштове відділення наполягало, що ПЗ Horizon можна довіряти. Роки потому вироки, винесені щодо 39 осіб, були скасовані, а прийняті рішення названі найбільшої судовою помилкою, яку коли-небудь бачила Велика Британія.

Наслідки для засуджених співробітників були колосальними: чийсь шлюб розпався, хтось втратив час, який можна було провести з дітьми. Співробітниця пошти Джанет Скіннер розповідає, що її розлучили з двома дітьми на дев’ять місяців, протягом яких вона перебувала у в’язниці, після того, як Horizon показав нестачу в £59,000. Вона також втратила пропозицію про роботу через свою судимість.

За даними BBC, ще одна жінка, яка поклялася у своїй невинності, була під час вагітності відправлена ​​до в’язниці за “крадіжку”.

Також один співробітник покінчив життя самогубством після того, як комп’ютерна система показала, що він втратив майже £100 000. Працівник, який через кілька місяців прийшов на його місце, також був звинувачений у крадіжці через невідповідності в програмному забезпеченні.

Програма Horizon створена японською компанією Fujitsu. Її дані використовувалися для судового переслідування 736 співробітників Post Office в період з 2000 по 2014 рік, деякі з яких згодом опинилися у в’язниці. Помилки в системі приводили до повідомлень про те, що на облікових записах співробітників була нестача – деякі працівники намагалися заповнити її, закладаючи свої будинки та використовуючи власні заощадження.

Але схоже, що жах для співробітників добігає кінця. У грудні 2020 року шести особам скасували обвинувальні вироки, а нещодавно виправдали ще 39 осіб. Post Office виплатив фінансову компенсацію співробітникам, які були звинувачені на основі повідомлень програми.

Раніше в цьому місяці виконавчий директор Post Office заявив, що Horizon замінять новою програмою. Також він повідомив, що компанія буде працювати з урядом, щоб компенсувати збитки співробітникам, які постраждали від шкідливого ПЗ.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловився у Twitter з цього приводу, назвавши вироки “жахливою несправедливістю”.

“Я вітаю рішення Апеляційного суду скасувати обвинувальні вироки 39 колишнім молодшим поштмейстерам в суперечці про Horizon – жахливій несправедливості, яка протягом багатьох років мала руйнівний вплив на ці родини. Уроки мають бути винесені й будуть винесені, щоб цього більше ніколи не повторилося”, – написав Джонсон.

Деякі співробітники задоволені грошовою компенсацією і відновленням репутації. Але є активісти, які закликають до повного публічного розслідування і притягнення винних до відповідальності.