У Британії третій день поспіль спостерігається нестача палива. Причина дефіциту - нестача далекобійників та водіїв фур, які возять паливо до АЗС.

Про це повідомляє The Guardian.

Люди скуповують весь бензин на АЗС, деякі заливають його у каністри. Черг немає лише на тих заправках, де люди вже все скупили.

“Сьогодні вранці ми отримали повідомлення про довгі черги на деяких заправних станціях в окрузі. Це потенційна небезпека для транспортних засобів і ситуація може викликати труднощі для служб екстреної допомоги, які намагаються дістатися до тих, щопотребують допомоги. Хоча ми розуміємо, що декому дійсно важливо заправити свої автомобілі в ці вихідні, ми просимо автомобілістів бути розсудливими. Якщо вам доведеться довго чекати у черзі на заправній станції, можливо, варто повернутися пізніше”, – повідомили у поліції Лінкольнширу.

Черги за паливом утворилися після того, як ЗМІ написали про кризу з нестачею водіїв-далекобійників.

Влада країни запевняє – паливо є, проте нема спеціалістів, які його доставлятимуть.

Великій Британії необхідно 100 тисяч водіїв фур. Проте через нестачу водіїв-далекобійників постраждали й перевезення продовольчих та непродовольчих товарів.

Уряд консерваторів після виходу Англії з ЄС у 2020 році звільнив водіїв з ЄС, аби зупинити потік трудових мігрантів. А через пандемію COVID-19 і карантинні обмеження автошколи не можуть навчити достатню кількість водіїв.

Аби розв’язати це питання уряд країни пообіцяв розробити прискорену процедуру тестування водіїв та отримання ними прав. Окрім цього Лондон вирішив видати 5 тисяч віз для водіїв із країн ЄС.

Термін дії цих віз всього два-три місяці, до кінця грудня 2021 року.

“Ми не хочемо бути залежними від іноземної робочої сили, тому ці візи – тільки до Різдва. Ми хочемо розв’язати цю проблему, яка існує вже декілька років, в довгостроковій перспективі”, – пояснив міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс, пише ВВС.

Наразі влада країни заручиться допомогою армії, щоб розвозити бензин по країні.