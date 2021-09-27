Про це повідомляє The Guardian.
Люди скуповують весь бензин на АЗС, деякі заливають його у каністри. Черг немає лише на тих заправках, де люди вже все скупили.
“Сьогодні вранці ми отримали повідомлення про довгі черги на деяких заправних станціях в окрузі. Це потенційна небезпека для транспортних засобів і ситуація може викликати труднощі для служб екстреної допомоги, які намагаються дістатися до тих, щопотребують допомоги. Хоча ми розуміємо, що декому дійсно важливо заправити свої автомобілі в ці вихідні, ми просимо автомобілістів бути розсудливими. Якщо вам доведеться довго чекати у черзі на заправній станції, можливо, варто повернутися пізніше”, – повідомили у поліції Лінкольнширу.
Черги за паливом утворилися після того, як ЗМІ написали про кризу з нестачею водіїв-далекобійників.
Влада країни запевняє – паливо є, проте нема спеціалістів, які його доставлятимуть.
Великій Британії необхідно 100 тисяч водіїв фур. Проте через нестачу водіїв-далекобійників постраждали й перевезення продовольчих та непродовольчих товарів.
Уряд консерваторів після виходу Англії з ЄС у 2020 році звільнив водіїв з ЄС, аби зупинити потік трудових мігрантів. А через пандемію COVID-19 і карантинні обмеження автошколи не можуть навчити достатню кількість водіїв.
Аби розв’язати це питання уряд країни пообіцяв розробити прискорену процедуру тестування водіїв та отримання ними прав. Окрім цього Лондон вирішив видати 5 тисяч віз для водіїв із країн ЄС.
Термін дії цих віз всього два-три місяці, до кінця грудня 2021 року.
“Ми не хочемо бути залежними від іноземної робочої сили, тому ці візи – тільки до Різдва. Ми хочемо розв’язати цю проблему, яка існує вже декілька років, в довгостроковій перспективі”, – пояснив міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс, пише ВВС.
Наразі влада країни заручиться допомогою армії, щоб розвозити бензин по країні.
- Нелегальних мігрантів, в тому числі громадян країн Євросоюзу, депортують з Великої Британії після Brexit, якщо вони не оформлять спеціальні документи для перебування в країні. На право залишитися у Великобританії після Brexit вже подали заявки 1,8 мільйона осіб. Вони просять залишитися до грудня 2020 року, щоб оформити нові документи.