У Великій Британії дитина на день народження помилково отримала замість конструктора Lego наркотики.

Про це пише Liverpool Echo.

Так, у восьми маленьких коробках з-під Lego Duplo були спресовані кілограмові блоки з кокаїном. Імпортувати кокаїн у коробках з дитячими іграшками вирішили двоє колишніх морських піхотинців – за даними видання, двоє 28-річних молодиків реалізували злочинну схему, яку розкрили правоохоронці завдяки уважним батькам хлопчика, які помітили вакуумні пакети замість пожежної машини.

Судово-медичний аналіз цього білого блоку показав, що це був 1 кг кокаїну чистотою 82%.

Королівський суд Ліверпуля встановив, що зловмисники поставили по всій Великій Британії кокаїн, а також героїн з Нідерландів – всього було знайдено майже 18 кілограмів кокаїну високої якості. Також стало відомо, що частину наркотиків було відправлено 43-річному посібнику. злочинців.

Подарунок із забороненими речовинами потрапив до дитини помилково – дівчина одного зі злочинців розповіла, що збирається на свято до своєї сусідки, у дитини якої день народження. Подарунок жінка купити не встигла, тому мати дилера запропонувала подарувати хлопчикові конструктор, який побачила вдома, не підозрюючи, що в коробці наркотики.

Видання зазначає, що чоловіків засудили до термінів від 10 до 16,5 років в’язниці.