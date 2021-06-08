Про це повідомили на сайті уряду країни.
У профілях з’являється галочка, які вкажуть на наявність у користувачів щеплень від COVID-19. Для власників таких акаунтів відкриються нові функції, наприклад, суперлайки або тематичні наклейки.
До кампанії приєднаються додатки як Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime і Muzmatch. У Bumble з’явиться також можливість розповісти про своє ставлення до обов’язкового носіння масок, соціального дистанціювання і відвідування людних місць під час пандемії.
“Ми знаємо, що самотні люди хочуть взяти контроль над своїм особистим життям на початку літа. Розмова про COVID-19 вже в розумі у двох з трьох осіб на Bumble, тому важливо зробити простішим пошук комфорту і безпеки на побаченні”, – сказала віцепрезидент Bumble по Європі Наомі Уокленд.
- Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі запускають систему цифрових COVID-сертифікатів для мандрівників-нерезидентів, в тому числі з США.