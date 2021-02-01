Про це повідомила дочка Мура Ханна Інгрем-Мур на сторінці фонду його імені в Twitter.

Дочка розповіла, що він лікувався від пневмонії протягом останніх декількох тижнів, а минулого тижня дав позитивний результат на COVID-19.

Також вона сказала, що її батько не був в реанімації і ще не отримав вакцину від COVID-19 через ліки, які він приймав від пневмонії.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон написав в Twitter слова підтримки для ветерана.

“Я дуже багато думаю про капітана Тома Мура і його родину. Ви надихнули всю націю, і я знаю, що ми всі бажаємо вам повного одужання”, – написав він.

Ветеран отримав всесвітню популярність після того, як під час карантину навесні 2020 року його родина запустила від його імені кампанію зі збору коштів для служби охорони здоров’я Великої Британії. В обмін на пожертвування Мур пообіцяв 100 раз обійти на ходунках свій невеликий сад до того, як йому виповниться 100 років. 17 квітня в прямому ефірі каналу BBC він закінчив сотий обхід саду, зібравши 17 млн ​​фунтів (23,3 млн доларів), але люди продовжували надсилати гроші і після цього.