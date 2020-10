Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

У вівторок, 13 жовтня, було зафіксовано 143 летальних випадки серед пацієнтів, у яких упродовж останніх 28 днів було підтверджено коронавірусну хворобу.

Це найбільший приріст смертності за останні 4 місяці.

Загалом за добу у країні підтвердили 17 234 нових випадків коронавірусу, що на 2,6 тисячі більше, ніж минулого тижня. Загальна кількість підтверджених випадків від початку епідемії сягнула 634 тисяч.

Як зазначає видання The Guardian, те, що показник смертності почав рухатися до 200 збігається з прогнозами радників прем’єра Бориса Джонсона, які попереджали, що смертність може сягнути до цієї позначки у середині листопада.

На тлі цього представники лейбористської партії критикують владу за те, що не було введено локдаун, заявляючи про те, що введення обмежень на місцях не працюють. Вони виступають за запровадження локдауну на 2 або три тижні, аби зменшити навантаження на Національну службу здоров’я.

We are at a tipping point.

We need a two week circuit break to protect the NHS, fix the testing system, and control the virus. pic.twitter.com/fcy5d1xaPJ

— 🌈 Angela Rayner 🌈 (@AngelaRayner) October 13, 2020