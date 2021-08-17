Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія GLENCORE придбала долю в Britishvolt, що дозволило британському виробнику акумуляторів забезпечити постачання основного потрібного матеріалу, кобальту, в довгостроковій перспективі.

Тепер Britishvolt будує перший у Великій Британії великий завод із виробництва акумуляторів. Він знаходиться в північній частині Англії. На заводі виготовлятимуть акумулятори для електромобілів. Це важливо, оскільки попит на електромобілі щороку зростає. Велика Британія планує заборонити продаж нових автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами до 2030 року.

У виданні зазначили, що уряд прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона намагається запобігти відставанню в трансконтинентальній конкуренції, спрямованій на скорочення домінування азійських виробників акумуляторів. Зокрема, Tesla Inc. та британський уряд виділили 1,4 мільярда доларів на будівництво заводів, де вироблятимуть акумулятори для електромобілів.

Швейцарська компанія Glencore – найбільший у світі виробник кобальту. Вона постачатиме 30% металу, який використовуватимуть в Britishvolt з 2024 по 2030 рік.

Наразі Glencore вже постачає кобальт для виробництва акумуляторів до автомобілів BMW й Tesla. Метал видобувають в шахтах на території Австралії та демократичної Республіки Конго.