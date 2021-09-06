Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Деякі карантинні обмеження вже не діють, але їх збираються відновити, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції.
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон назвав ігнорування продовження карантинних обмежень “безвідповідальним вчинком з боку уряду”.
“Якщо скасувати чинні карантинні обмеження, в уряду не буде можливості захищати людей, наприклад, від виселення через відсутність оплати за оренду, або ж платити допомогу тим, хто захворіли, чи тим, кого відправили на самоізоляцію”, – пояснив політик.
Джонсон додав, що гарантувати безпечні умови життя для британців можливо лише за умови продовження дії Закону про коронавірус.
Раніше міністерство охорони здоров’я Великої Британії напередодні скасування COVID-обмежень рекомендувало кожному дорослому британцеві зробити перше щеплення проти коронавірусу.
- Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон анонсував скасування більшості COVID-обмежень в Англії з 19 липня.
- Дослідження, проведене вченими Імперського коледжу Лондона, показало, що кількість випадків COVID-19 у Великій Британії серед нещеплених вікових груп зростає в геометричній прогресії.