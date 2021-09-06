Уряд Великої Британії планує продовжити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу COVID-19, на шість місяців. Це пов'язано з тим, що після початку навчального року кількість нових випадків зараження може значно зрости.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Деякі карантинні обмеження вже не діють, але їх збираються відновити, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції.

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон назвав ігнорування продовження карантинних обмежень “безвідповідальним вчинком з боку уряду”.

“Якщо скасувати чинні карантинні обмеження, в уряду не буде можливості захищати людей, наприклад, від виселення через відсутність оплати за оренду, або ж платити допомогу тим, хто захворіли, чи тим, кого відправили на самоізоляцію”, – пояснив політик.

Джонсон додав, що гарантувати безпечні умови життя для британців можливо лише за умови продовження дії Закону про коронавірус.

Раніше міністерство охорони здоров’я Великої Британії напередодні скасування COVID-обмежень рекомендувало кожному дорослому британцеві зробити перше щеплення проти коронавірусу.