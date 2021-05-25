Помер 81-річний Вільям Шекспір — один з найперших британців, які отримали щеплення проти коронавірусу в грудні 2020 року.

Про це повідомила британська телерадіокомпанія BBC.

У грудні, коли кампанія вакцинації проти коронавірусу лише набирала обертів у Великій Британії, одним з перших, хто отримав щеплення, став тезко знаменитого англійця Вільям Шекспір. Новина про щеплення Шекспіра надихнула користувачів соціальних мереж на створення мемів, а головне — привернула увагу до вакцинації.

У тій самій лікарні, де він робив щеплення, тепер повідомили про те, що він помер. Це сталося минулого тижня в четвер. Причиною став інсульт.

У чоловіка залишилися 53-річна дружина Джой, двоє дорослих синів і онуки. За словами Джой, Шекспір ​​”дуже пишався” тим, що був одним з перших, хто отримав щеплення.

“Білл був так вдячний за можливість стати одним з перших людей у світі, які отримали вакцину. Це було те, чим він дуже пишався. Йому подобалося бачити висвітлення в ЗМІ і та позитивна зміна, яку він зміг внести в життя стількох людей. Він часто говорив з людьми про це і завжди закликав всіх зробити щеплення, коли міг”, — сказала вона.

Шекспір ​​працював у Rolls-Royce, був членом парафіяльної ради, талановитим фотографом, любив всі види музики, та найбільше джаз, і регулярно відвідував концерти, щоб фотографувати музикантів.