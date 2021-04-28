Британський орган з нагляду за політичними витратами почне офіційне розслідування відносно фінансування ремонту квартири прем'єр-міністра Бориса Джонсона на Даунінг-стріт.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Британська виборча комісія почала офіційне розслідування про те, хто профінансував ремонтні роботи у квартирі прем’єра на Даунінг-стріт, 11 в Лондоні.

Кабінет міністрів і прессекретар Джонсона наполягають, що прем’єр розрахувався за ремонт самостійно.

Крім того, співрозмовник CNN повідомив, що уряд “прозоро виклав інформацію про витрати” і що “будь-які витрати на ремонт були покриті особисто прем’єр-міністром”.

За приблизною оцінкою, нове облаштування апартаментів обійшлося політику у 200 тисяч фунтів (близько 280 тисяч доларів).

При цьому Домінік Каммінгс, який раніше був головним радником Джонсона, заявив, що прем’єр планував, щоб донори Консервативної партії заплатили за ремонт.

Якби це було так, про позику потрібно було б заявити у Виборчу комісію. Політичні пожертвування і позики жорстко контролюються в Сполученому Королівстві. Позики на суму понад 7 500 фунтів стерлінгів (10 400 доларів США) реєструються і публічно розкриваються комісією чотири рази на рік.

Комісія додала у своїй заяві в середу, що розслідування визначить, чи підпадають будь-які операції, пов’язані з роботами на Даунінг-стріт, 11, під режим, регульований Комісією, і чи повідомлялося про таке фінансування відповідно до вимог.