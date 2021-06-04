Регуляторний орган Великої Британії схвалив використання вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer / BioNTech для дітей віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Отримання дозволу потенційно дозволяє вакцинувати проти коронавірусу школярів.

Тепер потрібно отримати аналогічний дозвіл від урядового консультативного органу та Об’єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JCVI).

Регулятор зазначив, що вакцинація дітей проти коронавірусу дозволить захистити від зараження доросле населення, особливо людей похилого віку, які часто контактують з дітьми.

Схвалення вакцини Pfizer в Британії підтримали два регуляторних органи – MHRA та CHM.

“Ми уважно вивчили дані клінічних випробувань за участь дітей віком від 12 до 15 років та зробили висновок, що вакцина Pfizer / BioNTech безпечна та ефективна в цій віковій групі, а переваги вакцини значно перевищують незначні ризики”, – сказав доктор Рейн Джун, виконавчий директор MHRA.

Вакцина Comirnaty від компаній Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.