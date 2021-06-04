Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Отримання дозволу потенційно дозволяє вакцинувати проти коронавірусу школярів.
Тепер потрібно отримати аналогічний дозвіл від урядового консультативного органу та Об’єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JCVI).
Регулятор зазначив, що вакцинація дітей проти коронавірусу дозволить захистити від зараження доросле населення, особливо людей похилого віку, які часто контактують з дітьми.
Схвалення вакцини Pfizer в Британії підтримали два регуляторних органи – MHRA та CHM.
“Ми уважно вивчили дані клінічних випробувань за участь дітей віком від 12 до 15 років та зробили висновок, що вакцина Pfizer / BioNTech безпечна та ефективна в цій віковій групі, а переваги вакцини значно перевищують незначні ризики”, – сказав доктор Рейн Джун, виконавчий директор MHRA.
Вакцина Comirnaty від компаній Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.
- 28 травня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило першу вакцину для використання у дітей віком від 12 до 15 років. Йдеться про препарат від компаній Pfizer/BionTech.