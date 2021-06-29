Від уряду Великої Британії вимагали скасування обов'язкового карантину для бізнесменів, які приїздять до країни з-за кордону і можуть становити "значний економічний зиск".

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Британських міністрів звинуватили у “знущанні” з карантинних обмежень після того, як стало відомо, що бізнесменам дозволять достроково залишати місця самоізоляції.

Правило стосувалося тих, хто приїжджає до Великої Британії із країн “помаранчевого списку”. Бізнесменам дозволяли бути в самоізоляції до 10 днів, якщо вони можуть принести “значний економічний зиск” і мають провести важливі ділові переговори.

Аби керівникам транснаціональних та міжнародних компаній дозволили звільнитися від самоізоляції, вони мають отримати письмовий дозвіл від уряду своєї країни до поїздки. Також вони мають подати негативний результат тесту на коронавірус, а також пройти повторне тестування після прибуття до Великої Британії.

Правило стосується представників бізнесу, які можуть запропонувати роботу британській компанії, яка має не менше 500 працівників та розвиватиметься протягом двох років.

За словами британських урядовців, карантин для бізнесменів скасовуватимуть лише в “насправді виняткових випадках”, адже аналогічну політику ввели й інші країни.

До цього у Великій Британії було дозволено не проходити самоізоляцію керівникам компаній, де 50 працівників. Але правило припинило дію в січні.