Про це пише Reuters.
Водії Uber в Великобританії тепер будуть отримувати мінімальну заробітну плату весь час, поки вони користуються додатком.
Після поразки у Верховному суді Великобританії в лютому компанія Uber перекваліфікували понад 70 000 водіїв у Великобританії, і тепер їм покладаються соціальні гарантії у вигляді оплачуваної відпустки, гарантованої мінімальної зарплати та пенсії. Тяганина у цій справі тривала з 2016 року.
У компанії також заявили, що мінімальну заробітну плату, яка становить 8,72 фунта (12,13 долара США) на годину для осіб у віці 25 років і старше, будуть виплачувати “після прийняття заявки на поїздку і після покриття витрат”, і що в середньому водії в Лондоні заробляють 17 фунтів на годину.
Згідно з декількома дослідженнями в США, водіям не платять за час, який вони провели в очікуванні замовлення – що становить майже третину всього їх робочого часу.
В Uber відзначили, що опитали тисячі водіїв, і ті заявили, що не хочуть втрачати гнучкість графіка.
Проте співробітники Uber мають менше прав, ніж співробітники інших компаній, які отримують допомогу по хвороби та відпустку по догляду за дитиною.
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