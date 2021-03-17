У лютому міжнародний сервіс на замовлення таксі Uber програв в суді Лондона за позовом водіїв Джеймса Фаррара і Ясина Аслама. Вони вимагали соціальні гарантії у вигляді мінімальної зарплати та оплачуваної відпустки.

Про це пише Reuters.

Водії Uber в Великобританії тепер будуть отримувати мінімальну заробітну плату весь час, поки вони користуються додатком.

Після поразки у Верховному суді Великобританії в лютому компанія Uber перекваліфікували понад 70 000 водіїв у Великобританії, і тепер їм покладаються соціальні гарантії у вигляді оплачуваної відпустки, гарантованої мінімальної зарплати та пенсії. Тяганина у цій справі тривала з 2016 року.

У компанії також заявили, що мінімальну заробітну плату, яка становить 8,72 фунта (12,13 долара США) на годину для осіб у віці 25 років і старше, будуть виплачувати “після прийняття заявки на поїздку і після покриття витрат”, і що в середньому водії в Лондоні заробляють 17 фунтів на годину.

Згідно з декількома дослідженнями в США, водіям не платять за час, який вони провели в очікуванні замовлення – що становить майже третину всього їх робочого часу.

В Uber відзначили, що опитали тисячі водіїв, і ті заявили, що не хочуть втрачати гнучкість графіка.

Проте співробітники Uber мають менше прав, ніж співробітники інших компаній, які отримують допомогу по хвороби та відпустку по догляду за дитиною.