В Англії (Велика Британія) зафіксували два випадки нового штаму коронавірусу, вперше зареєстрованого на Філіппінах.

Про це повідомляє The Guardian.

Служба громадської охорони здоров’я Англії повідомила, що цей варіант містить ряд помітних мутацій, в тому числі шипований білок E484K, виявлений в варіанті Манауса.

Також є побоювання, що вакцини можуть бути не настільки ефективні проти цього білка.

Новий штам був позначений як досліджуваний варіант (VUI), а не як той, що викликає побоювання. Такий, наприклад, як штам Manaus.

Як зазначили у Службі суспільної охорони здоров’я, один з випадків був пов’язаний з міжнародними поїздками, а інший все ще розслідується. Поки немає інформації, де вони були виявлені.

Виявлення штаму в Англії відбулося після того, як 9 березня Філіппіни повідомили про 33 випадки нового варіанту COVID-19.