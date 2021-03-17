Про це повідомляє The Guardian.
Служба громадської охорони здоров’я Англії повідомила, що цей варіант містить ряд помітних мутацій, в тому числі шипований білок E484K, виявлений в варіанті Манауса.
Також є побоювання, що вакцини можуть бути не настільки ефективні проти цього білка.
Новий штам був позначений як досліджуваний варіант (VUI), а не як той, що викликає побоювання. Такий, наприклад, як штам Manaus.
Як зазначили у Службі суспільної охорони здоров’я, один з випадків був пов’язаний з міжнародними поїздками, а інший все ще розслідується. Поки немає інформації, де вони були виявлені.
Виявлення штаму в Англії відбулося після того, як 9 березня Філіппіни повідомили про 33 випадки нового варіанту COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що медики та вчені Великобританії вимагають громадського розслідування дій влади країни в момент поширення коронавірусу з початку оголошення пандемії, оскільки кількість смертей внаслідок зараження зросла до 125 тисяч.