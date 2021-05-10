Про це повідомляє британський телеканал Sky News.
“У світлі рекомендацій об’єднаного центру з біобезпеки та останніх даних, головні санітарні лікарі різних частин Сполученого Королівства і головний лікар Національної служби охорони здоров’я Англії погодилися з тим, що рівень загрози слід знизити з четвертого до третього”, – йдеться у заяві лікарів.
Четвертий рівень загрози – той, при якому епідемія COVID-19 перебуває у загальній циркуляції й ступінь передачі вірусу високий або зростає експоненціально.
Третій рівень також передбачає, що вірус у загальній циркуляції, але при ньому можливе поступове скорочення обмежень і соціального дистанціювання.
Однак медики все одно закликають британців залишатися пильними й продовжувати дотримуватися заходів безпеки.
Зазначається, що саме завдяки дотриманню британцями соціальної дистанції та успішній програмі вакцинації число випадків інфікування, ушпиталення, а також смерті від вірусу значно скоротилося.
- Раніше повідомлялося, що в Англії 12 квітня вперше з січня послабили обмеження. Зокрема, відкрилися непродовольчі магазини, перукарні, тренажерні зали та паби.