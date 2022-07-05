Про це повідомляє Reuters.
За словами уряду, закон буде протидіяти фальшивим обліковим записам на таких платформах, як Meta Facebook і Twitter, які були створені “від імені іноземних держав для впливу на вибори чи судові процеси”.
Закон, ймовірно, ухвалять під час цієї парламентської сесії через поправку, яка пов’язує законопроєкт про національну безпеку та законопроєкт про безпеку в інтернеті, обидва з яких є в поточній програмі уряду. Водночас комунікаційний регулятор Ofcom розробить кодекси практики, щоби допомогти компаніям соціальних медіа дотримуватися закону, і матиме право накладати штрафи за порушення.
Міністерка цифрових технологій Надін Дорріс заявила в понеділок, що вторгнення в Україну показало, як Росія використовує соціальні мережі для поширення брехні про свої дії: “Ми не можемо дозволити іноземним державам або їхнім маріонеткам використовувати інтернет для безперешкодного ведення ворожої онлайн-війни”.
За її словами, саме тому британці посилюють нові засоби безпеки в інтернеті, щоби гарантувати, що компанії соціальних мереж виявляють і викорінюють дезінформацію.
- Раніше Європейська комісія представила жорсткий кодекс поведінки у боротьбі з дезінформацією, вже підписаний такими інтернет-гігантами, як Google та Twitter. Новий варіант зобов’язує інтернет-провайдерів вживати жорсткіших заходів проти поширення фейків. Одним із напрямків стане посилення боротьби з “дипфейками” – вкрай правдоподібною дезінформацією.
- Водночас парламент Молдови схвалив закон щодо захисту інформаційного простору країни, який зокрема передбачає заборону трансляції російських новин та аналітичних програм.
- Також відеоплатформа YouTube і далі працюватиме в Росії. Таке рішення обґрунтовується необхідністю протистояння дезінформації з боку РФ.
- Амбасадорка США в Організації Об’єднаних Націй (ООН) Лінда Томас-Грінфілд розкритикувала спроби Росії звинуватити Україну у розробленні біологічної зброї.