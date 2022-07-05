У британському уряді пропонують ухвалити новий закон, який вимагатиме від соціальних мереж активно боротися з дезінформацією, опублікованою іноземними державами, такими як Росія.

Про це повідомляє Reuters.

За словами уряду, закон буде протидіяти фальшивим обліковим записам на таких платформах, як Meta Facebook і Twitter, які були створені “від імені іноземних держав для впливу на вибори чи судові процеси”.

Закон, ймовірно, ухвалять під час цієї парламентської сесії через поправку, яка пов’язує законопроєкт про національну безпеку та законопроєкт про безпеку в інтернеті, обидва з яких є в поточній програмі уряду. Водночас комунікаційний регулятор Ofcom розробить кодекси практики, щоби допомогти компаніям соціальних медіа дотримуватися закону, і матиме право накладати штрафи за порушення.

Міністерка цифрових технологій Надін Дорріс заявила в понеділок, що вторгнення в Україну показало, як Росія використовує соціальні мережі для поширення брехні про свої дії: “Ми не можемо дозволити іноземним державам або їхнім маріонеткам використовувати інтернет для безперешкодного ведення ворожої онлайн-війни”.

За її словами, саме тому британці посилюють нові засоби безпеки в інтернеті, щоби гарантувати, що компанії соціальних мереж виявляють і викорінюють дезінформацію.