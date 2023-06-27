Зображення: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ.

Це унікальний курс, який проводить британська армія разом з представниками Нідерландів та Ісландії. Українців навчають:

  • масовому огляду поранених з різними травмами;
  • наданню допомоги постраждалим з тяжкими пораненнями, спричиненими вибухами та стрілецькою зброєю;
  • допомозі та способам безпечно витягнути постраждалих з цивільних та військових транспортних засобів;
  • евакуації поранених під вогнем.

У Генштабі зазначили, що повернувшись додому, медики передадуть знання про першу медичну допомогу іншим військовослужбовцям Збройних сил України.

Зображення: Генштаб ЗСУ

Зображення: Генштаб ЗСУ