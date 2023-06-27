Джерело: Генштаб ЗСУ.
Це унікальний курс, який проводить британська армія разом з представниками Нідерландів та Ісландії. Українців навчають:
- масовому огляду поранених з різними травмами;
- наданню допомоги постраждалим з тяжкими пораненнями, спричиненими вибухами та стрілецькою зброєю;
- допомозі та способам безпечно витягнути постраждалих з цивільних та військових транспортних засобів;
- евакуації поранених під вогнем.
У Генштабі зазначили, що повернувшись додому, медики передадуть знання про першу медичну допомогу іншим військовослужбовцям Збройних сил України.
- 26 червня в уряді Данії повідомили про початок тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Передбачається, що термін навчання триватиме шість-вісім місяців.
- Союзники по НАТО вже розпочали навчати українських пілотів на літаках F-16. Поки невідомо, коли Україна отримає сучасні винищувачі.
- Військові Збройних сил України у Великій Британії проходять комплексне навчання з ведення позиційних та протизасадних бойових дій в умовах лісу.