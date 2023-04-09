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У Великій Британії армійці ЗСУ опановують тактику оборони й наступу

Військовослужбовці-інструктори Королівського полку принцеси Уельської Сухопутних військ ЗС Великої Британії проводять навчання для армійців Збройних Сил України.

Неділя, 9 квітня 2023, 23:45
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Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

Під час занять українські військовослужбовці відпрацьовують способи пересування особового складу у складі підрозділу, дій в наступі та обороні, веденню бойових дій в населених пунктах.

Військовослужбовці ЗСУ проходить навчання у Великій Британії в межах міжнародної навчальної операції з базової загальновійськової підготовки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗС України зазначили, що Україна вдячна за підтримку та допомогу Великій Британії.

Зауважимо, 30 березня також стало відомо, що танкісти Збройних сил України завершили навчальний курс на бойових танках Challenger 2 у Великій Британії .

Загалом британські збройні сили підготували вже 10 тисяч українських армійців. У 2023 році підтримка ЗСУ посилиться.

У Великій Британії військовослужбовці Збройних сил України під керівництвом австралійських інструкторів опановують ведення позиційних (траншейних) бойових дій. Зокрема, під час занять відпрацьовується підготовка, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції.

Окрім цього, 15 листопада Рада Європейського Союзу офіційно оголосила про започаткування Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine), яка має на меті продовження надання допомоги у протистоянні широкомасштабному російському вторгненню.

EUMAM Ukraine має невиконавчий мандат на проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 000 військовослужбовців Збройних сил України у різних місцях на території держав-членів ЄС.

30 березня речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що понад 7000 українських військовослужбовців пройшли підготовку силами Сполучених Штатів з початку повномасштабного російського вторгнення минулого року.

Теги: армійці, Велика Британія, навчання, тренування, инструкторы, союзники

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