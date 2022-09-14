Майже 5 тисяч військовослужбовців Збройних сил України успішно завершили навчання у Великій Британії.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На території Великої Британії та Північної Ірландії триває базова загальновійськова підготовка українських військовослужбовців. Програма, яка була започаткована урядом Великої Британії, отримала назву операція “INTERFLEX”.

За даними Генштабу, на цю мить, за участі інструкторів з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та Сполученого Королівства навчання успішно завершили майже 5 тисяч українських військовослужбовців. Вони отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, а також навички ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості.

“Операція “INTERFLEX” є одним із яскравих прикладів міжнародної підтримки нашої держави та переконливим свідченням того, що Україна не сама в боротьбі з російською агресією”, – розповіли у Генштабі ЗСУ.

Крім того, найближчим часом, планується розширення операції “INTERFLEX”, зокрема, започаткування навчального курсу з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів Збройних сил України.