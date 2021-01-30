Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що інцидент стався в Рексхемі (Уельс). Через підозрілий пакунок виробництво вакцин зупинили, а всіх працівників заводу евакуювали.
Вибухотехніки оглянули пакет та виявили, що вибухівка була бутафорською.
Відправника “вибухівки” знайшли доволі швидко. Чоловіка помістили під варту за звинуваченням у відправленні посилки поштою з наміром переконати, що вона може вибухнути або спалахнути.
Адміністрація заводу переконує, що подія не вплинула на виробничий графік. Це підприємство має виробничі потужності для виробництва 300 млн доз вакцини щорічно.
- Напередодні повідомлялося, що Велика Британія стала першою країною, яка з понеділка починає використовувати вакцину проти COVID-19, розроблену AstraZeneca та Оксфордським університетом. Ця вакцина менш вимоглива до температурних режимів транспортування та зберігання.
- Також британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила про підвищення ефективності своєї вакцини проти коронавірусу, яка була розроблена спільно з Оксфордським університетом.
- Мексиканська Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків в екстреному порядку видала дозвіл на використання в країні вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.