53-річний британець Ентоні Коллінз відправив на завод з виробництва вакцин проти коронавірусу AstraZeneca підозрілий пакет та намагався переконати, що це вибухівка.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що інцидент стався в Рексхемі (Уельс). Через підозрілий пакунок виробництво вакцин зупинили, а всіх працівників заводу евакуювали.

Вибухотехніки оглянули пакет та виявили, що вибухівка була бутафорською.

Відправника “вибухівки” знайшли доволі швидко. Чоловіка помістили під варту за звинуваченням у відправленні посилки поштою з наміром переконати, що вона може вибухнути або спалахнути.

Адміністрація заводу переконує, що подія не вплинула на виробничий графік. Це підприємство має виробничі потужності для виробництва 300 млн доз вакцини щорічно.