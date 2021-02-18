Covid-19 Україна

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У Великій Британії добровольців навмисно інфікують коронавірусом для досліджень

Велика Британія стала першою країною, яка отримала дозвіл на навмисне інфікування здорових добровольців коронавірусом. Відповідне рішення ухвалив орган з питань етики в країні.

Четвер, 18 лютого 2021, 16:36

Про це йдеться у повідомленні уряду.

Зазначається, що добровольців інфікують  коронавірусом у рамках дослідження, яке фінансує британський уряд. Воно спрямоване на прискорення наукового розуміння процесу зараження та методів лікування.

Перший етап досліджень розпочнеться протягом місяця. Навмисно коронавірусом заразять 90 дорослих людей у віці від 18 до 30 років.

Планується проведення ще кількох етапів, які ще не затверджені. Після цього отримані результати порівняють та сформують звіт.

Інфікування  здорових людей потенційно смертельним вірусом — навіть у малих дозах та контрольованих умовах — суперечливе. Деякі науковці у Великобританії мають сумніви, чи існує потреба у цьому дослідженні, зважаючи на швидку авторизацію та випуск високоефективних вакцин. Понад 15 мільйонів людей у ​​Сполученому Королівстві вже отримали принаймні одну дозу вакцини, інформує The Washington Post.

Клайв Дікс, керівник британської робочої групи з питань вакцин, сказав: “Ми забезпечили Велику Британію низкою безпечних та ефективних вакцин, але дуже важливо, щоб ми продовжували розробляти нові вакцини та засоби лікування коронавірусу”.

При цьому він наголосив, що заплановані дослідження вкрай важливі. Таким чином науковці зможуть дослідити, як відбувається процес зараження та розвитку хвороби.

“Ми очікуємо, що ці дослідження дадуть унікальну інформацію про те, як працює вірус, і допоможуть нам зрозуміти, які вакцини пропонують найкращі шанси запобігти зараженню”, – додав Дікс.

Роберт Рід, професор інфекційних хвороб із Саутгемптонського університету, сказав, що випробування на людях можуть “дати нам змогу  швидко випробувати нові вакцини, і це справді основна мета цих досліджень”.

Добровольців інфікуватимуть шляхом введення крапель вірусу в носа. Учасники випробувань перебуватимуть під цілодобовим наглядом фахівців. Окрім регулярних тестів крові та серцевого ритму, у пацієнтів  перевірятимуть наявність нюху та смаку.

Пітер Опеншоу, імунолог з Імперського коледжу в Лондоні та співавтор дослідження, зазначив, що вони  заражатимуть добровольців поступово, щоб не спричинити тяжкого протікання хвороби.

Добровольці отримають близько 4500 фунтів стерлінгів (6 243 долари) за участь у дослідженні. Експеримент передбачає 17 днів карантину у Королівській вільній лікарні в північному Лондоні та безплатні медичні спостереження протягом 12 місяців. Під час експерименту добровольці не зможуть побачитися з рідними та друзями.

Нагадаємо, що у 2020 році економіка Великої Британії зростала вдвоє  швидше в четвертому кварталі, ніж очікувалося, демонструючи ознаки стійкості до обмежень, пов’язаних з коронавірусом, проте наприкінці 2020 дісталася  найгіршої рецесії з 1709 року.

  • Раніше повідомлялося, що експорт з Великої Британії до Європейського союзу впав на 68% у  січні, оскільки торгівля була порушена після закінчення перехідного періоду після виходу Великої Британії з Європейського союзу.
  • У Великій Британії почали функціонувати “карантинні готелі”, які приймають мандрівників з метою стримування коронавірусу. За це необхідно заплатити 1750 фунтів стерлінгів (майже 58 тисяч грн).
Теги: добровольці, Зараження, Велика Британія, добровольці, Зараження, Коронавірус

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