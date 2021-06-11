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У Великій Британії гігантські Пікачу протестували перед самітом G7, – фото

На південному заході Великої Британії відбувся незвичайний протест. Активісти у костюмах Пікачу скасування саміту G7.

П’ятниця, 11 червня 2021, 15:56

Фото: Reuters

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що до акції протесту приєдналися сотні активістів. Вони вимагали від лідерів G7 рішучих дій, спрямованих на подолання бідності, коронавірусу та кліматичних змін, а не протокольних переговорів за сформованим порядком денним.

Фото: Reuters

Саміт G7 відбудеться у Великій Британії 11-13 червня. До британського прем’єра завітають лідери США, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Італії. Активісти кажуть, що цей саміт дав їм змогу подати чіткий сигнал західній політичній еліті про те, що необхідно об’єднати зусилля для подолання глобальних проблем.

“Вони повинні перестати накопичувати й почати ділитися – ділитися грошима, дозами вакцини, технологіями для вакцинації світу й укласти історичну угоду про екологічне відновлення”, – сказав один з організаторів акції Джеймі Драммонд.

Водночас британська поліція почала посилене патрулювання у зв’язку із самітом. Тисячі офіцерів залучені до цієї операції, оскільки з’явилася інформація про планування жорстких сутичок та масових акцій протесту.

Лише сьогодні поліція затримала сімох осіб. У їхніх автівках знайшли мегафони, димові гранати та фарбу.

“Ми продовжуємо підтримувати безпечні та законні протести, але злочинна діяльність і громадські заворушення неприпустимі”, – йдеться в заяві поліції.

Однак організатори деяких акцій протесту звинувачують владу в репресивній тактиці.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

  • Раніше повідомлялося, що лідери “Великої сімки” мають намір анонсувати постачання як мінімум 1 мільярд доз вакцин від коронавірусу біднішим країнам протягом наступного року. Мета – щепити близько 80% дорослого населення світу.
Теги: саміт G7, акція протесту, Пікачу

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