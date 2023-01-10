У Великій Британії надійшли у продаж мемуари принца Гаррі з детальним описом «королівського розколу»

Мемуари принца Гаррі висвітлюють масштаби сімейного розколу в домі Віндзорів, і, на думку королівських коментаторів, це може завдати тривалої шкоди як принцу, так і найвідомішій у світі королівській установі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Книга під назвою “Spare” надійшла в продаж в Іспанії минулого тижня, перед офіційною датою презентації. Відтоді велика частина британської преси вже опублікувала основні подробиці про те, як молодший син короля Чарльза розлюбив королівське життя.

У розповіді від першої особи стверджується, що “Віндзори” та їхні окремі родини використовують пресу один проти одного для досягнення власних цілей. Принц Гаррі пише, що коли він намагався сприйняти смерть своєї матері — принцеси Діани, йому довелося робити це під прицілом папараці. Цей яскравий погляд посилився, коли він узяв шлюб з американською акторкою Меган Маркл, яку, як стверджує принц, його родина не змогла публічно захистити, навіть коли таблоїди взяли на неї приціл.

Я люблю свою Батьківщину і свою сім’ю, і я завжди буду любити, – пише принц Гаррі. Я просто хотів би, щоб у другий важливий момент у моєму житті вони обидва були поруч зі мною”, — написав принц про час, коли оголосив, що покине королівські обов’язки.

Букінгемський палац відмовився відповідати на звинувачення в книзі та не коментував її, віддаючи перевагу тому, що деякі королівські помічники називають “гідним мовчанням”.

10 січня кілька книжкових магазинів по всьому Лондону продовжили години роботи, очікуючи напливу покупців на мемуари. Роздрібні продавці книг, зокрема Waterstones і Amazon, рекламували книгу в Інтернеті за вдвічі нижчою від рекомендованої роздрібної ціни — 28 британських фунтів, що еквівалентно 34 доларам. Книга вже є №1 у списку попередніх замовлень Amazon у Великій Британії.

Для багатьох королівських коментаторів зміст книги викриває королівський розкол, масштаби якого востаннє спостерігалися, коли шлюб принцеси Діани з принцом Чарльзом розпався на початку 1990-х років.

Принц Гаррі та його дружина відійшли від королівських обов’язків на початку 2020 року, посилаючись на агресивне втручання преси. Відтоді вони оселилися в Каліфорнії, але неодноразово критикували Букінгемський палац за те, що він нібито злив історії про них у пресу та не дозволяв їм продовжувати працювати як членам королівської сім’ї з-за кордону.

Чи укладуть вони мир? Сумніваюся”, — каже біограф кількох королівських осіб Роберт Джобсон.

Холодного мокрого січневого ранку ентузіазм деяких британських покупців щодо книги був трохи прохолодним. Британська телерадіомовна корпорація послала репортера чекати біля головного книжкового магазину на лондонській площі Пікаділлі, який відкрився о 6 ранку, він побачив лише одну людину в черзі, щоб купити книгу. Менші незалежні книготорговці вказали на високу ціну книги як на проблему.

Інші незалежні продавці книг погодилися.

Я відчуваю, що в засобах масової інформації цьому приділяється набагато більше уваги, ніж серед пересічних людей”, — сказала Флер Сінклер, власниця книжкового магазину Sevenoaks, незалежного книжкового магазину приблизно в 20 милях на південь від Лондона. Сінклер зазначила, що кілька примірників книги вже було продано, але більшість її клієнтів не з тих людей, які б дуже цікавилися розповідями про міжусобиці королівської родини, особливо, за її словами, коли багато непристойніших уривків вже з’являлися в пресі. У світі відбувається так багато справді важливого”, — наголосила вона.

Опитування YouGov, проведене минулого тижня, показало, що 26% людей у ​​Великій Британії позитивно ставляться до принца Гаррі, що на сім пунктів менше проти грудня, і є рекордно низьким. Схоже, що книга також зашкодила становищу його старшого брата, спадкоємця престолу принца Вільяма, чия популярність впала з 77% до 69% минулого тижня. Загалом більшість британців підтримують королівську сім’ю, але зараз ця підтримка впала до 54% ​​з 68% у вересні минулого року, одразу після смерті королеви Єлизавети II.

Раніше принц Гаррі стверджував, що він повинен був оприлюднити власну версію свого життя і що книга була найкращим способом зробити це. Нещодавно пара також зняла серіал Netflix про своє життя.

Книга щадить короля Чарльза, але змальовує більш сувору картину його дружини, королеви-консорта, Камілли, яку принц Гаррі звинувачує в тому, що вона подає ЗМІ історії про нього та його дружину Меган. Принц Гаррі та його брат Вільям просили свого батька не одружуватися з Каміллою.

Принц Вільям зображений у книзі із запальним норовом. У книзі, серед іншого, стверджується, що принц Вільям штовхнув Гаррі на підлогу під час сварки.

Інші подробиці включають те, що принц Гаррі ліквідував 25 бойовиків під час своєї військової служби в Афганістані та експериментував з кокаїном у підлітковому віці.

Існує також уявлення від першої особи про рішення пари покинути Велику Британію.

Нещодавно королівська родина пережила чимало штормів. Минулого року принц Ендрю, другий син королеви, був втягнутий у тривалий судовий процес через звинувачення в сексуальному насильстві над жінкою на початку 2000-х років. Звинувачення, які заперечував принц Ендрю, були врегульовані в позасудовому порядку. Королева Єлизавета позбавила його військової приналежності та патронату на тлі цієї справи.

Коронація короля Чарльза в травні — наступний призначений момент для сімейного возз’єднання. В інтерв’ю британському мовнику ITV принц Гаррі відмовився сказати, чи буде він присутній.