Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Програма під керівництвом Сполученого Королівства готує ЗСУ, що дозволяє їм збільшити опір задля продовження захисту суверенітету народу. Програма є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення кремля.

Міністр оборони Бен Воллес, який нещодавно відвідав навчання, зауважив, що ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом підтримки Сполученим Королівством ЗСУ в їхній боротьбі з російською агресією.

“Використовуючи передовий світовий досвід британської армії, ми допоможемо Україні відбудувати її сили та збільшити масштаб спротиву, тоді як вона захищає власні суверенітет і право обирати власне майбутнє”, – наголосив він.

У пресслужбі зазначили, що Сполучене Королівство має довгу історію підтримки українських військовослужбовців у рамках операції ORBITAL, під час якої з 2015 по 2022 рік було підготовлено 22 000 українців. Нова програма спиратиметься на цей успіх і продемонструє незмінне лідерство Сполученого Королівства у відповіді на військові вимоги України з розвитком війни.