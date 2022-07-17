Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Програма під керівництвом Сполученого Королівства готує ЗСУ, що дозволяє їм збільшити опір задля продовження захисту суверенітету народу. Програма є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення кремля.
Міністр оборони Бен Воллес, який нещодавно відвідав навчання, зауважив, що ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом підтримки Сполученим Королівством ЗСУ в їхній боротьбі з російською агресією.
“Використовуючи передовий світовий досвід британської армії, ми допоможемо Україні відбудувати її сили та збільшити масштаб спротиву, тоді як вона захищає власні суверенітет і право обирати власне майбутнє”, – наголосив він.
У пресслужбі зазначили, що Сполучене Королівство має довгу історію підтримки українських військовослужбовців у рамках операції ORBITAL, під час якої з 2015 по 2022 рік було підготовлено 22 000 українців. Нова програма спиратиметься на цей успіх і продемонструє незмінне лідерство Сполученого Королівства у відповіді на військові вимоги України з розвитком війни.
- Нагадаємо, за результатами голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group, Україну прийнято до багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО. Відтепер у ролі асоційованого члена МІР Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.
- Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, пояснюючи необхідність реформування Служби держоборони, заявив, що Україна настільки послабила російську армію, що РФ могла б здійснити будь-яку нову атаку не раніше, ніж за два роки.
- Голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот закликав до більшої впевненості у відносинах із “хитким хворим колосом” РФ та зауважив на необхідності постачати Україні більше потрібної зброї, аби вона змогла відвоювати території, окуповані РФ. Рот також переконаний, що Німеччину потрібно захищати не так на власній території, нарощуючи сили своїх армій, як насамперед в Україні та на східному фланзі НАТО.