У межах нової військової програми, Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії презентувало серію відео про підготовку особового складу ЗСУ, де вони отримують навички, аби бути найбільш ефективними на полі бої проти росіян.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Програма під керівництвом Сполученого Королівства готує ЗСУ, що дозволяє їм збільшити опір задля продовження захисту суверенітету народу. Програма є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення кремля.

Міністр оборони Бен Воллес, який нещодавно відвідав навчання, зауважив, що ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом підтримки Сполученим Королівством ЗСУ в їхній боротьбі з російською агресією.

“Використовуючи передовий світовий досвід британської армії, ми допоможемо Україні відбудувати її сили та збільшити масштаб спротиву, тоді як вона захищає власні суверенітет і право обирати власне майбутнє”, – наголосив він.

У пресслужбі зазначили, що Сполучене Королівство має довгу історію підтримки українських військовослужбовців у рамках операції ORBITAL, під час якої з 2015 по 2022 рік було підготовлено 22 000 українців. Нова програма спиратиметься на цей успіх і продемонструє незмінне лідерство Сполученого Королівства у відповіді на військові вимоги України з розвитком війни.