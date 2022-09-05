Про це повідомило Sky News.
За словами британського міністра у справах біженців Річарда Гаррінгтона, нині у країні розробили механізм для підтримання біженців без необхідності призначення відповідального міністра.
“У мене були розмови щодо програми в цілому, але я знаю, що той, хто буде обраний новим прем’єр-міністром, подбає, щоб для цього було достатньо фінансування”, — сказав він стосовно того, яке рішення може ухвалити майбутній прем’єр-міністр.
Міністр вважає, що “суперечка виграна”. У такий спосіб виплати можуть збільшити із 350 до 700 фунтів стерлінгів.
Зазначимо, що до Великої Британії приїхало понад 100 000 осіб. Вони прибули до Сполученого Королівства за двома візовими програмами – “Возз’єднання з сім’єю” та “Будинок для українців”
- Велика Британія нині не планує пропонувати нові схеми підтримки українських переселенців. Це стосується лише тих, хто перебуває у країні понад пів року.
- Майже половина українських переселенців, які приїхали до Великої Британії через російський напад, знайшли роботу. Кількість працевлаштованих збільшилася до 42%.