У Великій Британії можуть збільшити виплати родинам, які прихистили вимушених українських переселенців. Планується, що суми мають бути збільшені вдвічі.

Про це повідомило Sky News.

За словами британського міністра у справах біженців Річарда Гаррінгтона, нині у країні розробили механізм для підтримання біженців без необхідності призначення відповідального міністра.

“У мене були розмови щодо програми в цілому, але я знаю, що той, хто буде обраний новим прем’єр-міністром, подбає, щоб для цього було достатньо фінансування”, — сказав він стосовно того, яке рішення може ухвалити майбутній прем’єр-міністр.

Міністр вважає, що “суперечка виграна”. У такий спосіб виплати можуть збільшити із 350 до 700 фунтів стерлінгів.

Зазначимо, що до Великої Британії приїхало понад 100 000 осіб. Вони прибули до Сполученого Королівства за двома візовими програмами – “Возз’єднання з сім’єю” та “Будинок для українців”