Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. 

Тренування передбачають заняття з міжнародного гуманітарного права. Також будуть навчання з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Тренування проводять українські та британські інструктори. До підготовки залучили зразки іноземного озброєння та військової техніки.

Надалі військових буде призначено на посади командирів відділень у підрозділи різних родів військ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Курс тренування молодших командирів ЗСУ розширив чинну програму навчання на теренах Великої Британії. Раніше українським бійцям надавали лише базову загальновійськову підготовку.

Зазначимо, що програма підготовки українських бійців триває з літа. Вона передбачала навчання до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів. До тренувань долучилися інструктори з Фінляндії, Швеції, Канади, Данії, Норвегії, Нідерландів та Нової Зеландії. 

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ