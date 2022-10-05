Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Тренування передбачають заняття з міжнародного гуманітарного права. Також будуть навчання з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовки.
Тренування проводять українські та британські інструктори. До підготовки залучили зразки іноземного озброєння та військової техніки.
Надалі військових буде призначено на посади командирів відділень у підрозділи різних родів військ.
Курс тренування молодших командирів ЗСУ розширив чинну програму навчання на теренах Великої Британії. Раніше українським бійцям надавали лише базову загальновійськову підготовку.
Зазначимо, що програма підготовки українських бійців триває з літа. Вона передбачала навчання до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів. До тренувань долучилися інструктори з Фінляндії, Швеції, Канади, Данії, Норвегії, Нідерландів та Нової Зеландії.
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