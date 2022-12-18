Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У межах тренувань бійців ЗСУ готують до бойових дій.

“Українські новобранці, які беруть участь у тренувальній програмі під проводом Великої Британії, на початку цього тижня тренувалися у засніженій Північній Англії, готуючись до бойових дій на фронті”, — зазначила пресслужба Міноборони.

Навчання у Сполученому Королівстві розпочалися влітку. Варто зазначити, що понад 7 тисяч українських військових пройшли базовий військовий вишкіл за кордоном, а до кінця року число збільшиться до майже 10 тисяч. За вісім років російсько-української війни пройшли навчання 25 тисяч військових, але після широкомасштабного вторгнення тренування перенесли за межі України.

Повідомлялося, що у 2022 році закінчилась серія навчань українських військових. З 1 січня 2023 року близько 19 200 українських солдатів пройдуть військовий вишкіл у Великій Британії.

До тренувань долучилися інструктори з Фінляндії, Нової Зеландії, Бельгії, Данії, Швеції, Канади, Норвегії тощо.