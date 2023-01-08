У Великій Британії високопоставлені політики закликали до створення трибуналу над Росією та її воєнних злочинів за зразком Нюрнберзького трибуналу, на якому судили нацистських лідерів.

Про це повідомило The Guardian.

Заяву підготували колишній прем’єр-міністр Великої Британії Гордон Браун та британський юрист Філіп Сендс. Вони запропонували створити спеціальний трибунал, зосереджений на злочині агресії. Під заявою залишили підписи інші відомі британські політики, серед них лідер Лейбористської партії Великої Британії Кір Стармер, колишній генсек НАТО Джордж Робертсон, колишній міністр закордонних справ Девід Оуен і колишній лідер Консервативної партії Іан Данкан Сміт.

Автори додали, що Нюрнберзький трибунал стали готувати задовго — ще у 1941 році. Тоді у Лондоні склали робочий варіант декларації. Згідно з ним пізніше було можливим створити Міжнародний військовий трибунал.

“Спеціальний трибунал має бути створено на тих самих принципах, якими керувалися союзники в 1941 році, для розслідування актів агресії Росії (з допомогою Білорусі) проти України та встановлення, чи є вони злочином агресії”, – йдеться в заяві.

Політики у Великій Британії запропонували судити не тільки Володимира Путіна, але ще членів Ради Безпеки Росії та, можливо, Білорусі, а також інших політичних та військових лідерів, причетних до війни.

Уряд країни заявив виданню, що підтримує розслідування України та Міжнародного кримінального суду. Вони також розглядають механізми притягнення Росії до відповідальності.