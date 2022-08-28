Майже половина українських переселенців, які приїхали до Великої Британії через російський напад, знайшли роботу. Кількість працевлаштованих збільшилася до 42%.

Про це повідомило Бюро національної статистики (ONS).

У квітні число українців, які працювали у Великій Британії, становило 9%. Водночас з квітня кількість громадян України, які мають банківський рахунок, зросло до 93% з 43%.

У 37% опитуваних вистачає коштів, щоб утримувати себе протягом наступних трьох місяців.

Близько половини опитуваних (47%) планують залишаться у Великій Британії щонайменше на рік. На три роки мають намір залишитися 28%.

Серед громадян, які мали кваліфікацію за межами Великої Британії, 43% зіткнулися з проблемами у пошуку роботи. За їхніми словами, під час подачі заявки на працевлаштування їхню кваліфікацію не визнавали британські роботодавці.

Трохи менше половини респондентів (47%) зазначили, що вони мали труднощі в пошуку роботи. Найчастішим було знання англійської мови, яке не відповідало вимогам до роботи (58%). У 33% громадян не визнавали кваліфікацію, бо вона була недійсна в країні. Ще 24% респонденти не знайшли роботу, яка б відповідала їхнім навичкам.