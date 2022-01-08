Про це заявив новопризначений начальник штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін в інтерв’ю британській щотижневій газеті The Times.
“Протягом останніх 20 років спостерігається феноменальне зростання російських підводних човнів”, – зазначив Тоні Радакін.
За його словами підводна загроза РФ стосується не лише підводних човнів, а й світової інформаційної системи – прокладених по дну океану кабелів, якими передається переважна частина світової інформації та інтернет-трафіку.
Він зауважує, що Росія збільшила можливості створення загроз цим кабелям. На питання, чи вважатиметься знищення кабелів актом війни, Тоні Радакін відповів ствердно.
Також він зазначив, що РФ залучає значні ресурси у три сфери: підводні програми, суперракети (гіперзвукові та великої дальності) та системи заборони доступу до певних зон.
“Великій Британії необхідно розробити гіперзвукові ракети, щоб конкурувати з нарощуванням військової потужності Росії. У нас їх немає, а вони мають бути”, – сказав начальник штабу оборони.
Окрім цього, “глибоку тривогу” викликає ситуація з російськими військами навколо України. Він наголосив, що вже підготував британському уряду “військові варіанти” відповіді, проте не розповів, про що саме йдеться.
- Нагадаємо, державний міністр з питань безпеки Великої Британії Даміан Хайндс назвав Росію ворожою країною.
- При цьому, Велика Британія попередила Кремль про роботу над санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Російської Федерації, якщо вона вдереться в Україну.
- Також головна дипломатка Великої Британії попередила членів G7, що “вільні демократичні країни” мають припинити зважати на російський газ та російські гроші задля збереження своєї незалежності.
- У серпні колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що Чорноморський флот РФ має високий бойовий потенціал. За останні п’ять років ЧФ РФ поповнився 16 новими бойовими кораблями, катерами та підводними човнами, у більшості з яких на озброєнні ракетні системи “Калибр-НК” та “Калибр-ПЛ”, здатні вражати цілі на великих відстанях.