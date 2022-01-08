У Великій Британії стурбовані зростанням кількості підводних човнів Російської Федерації. При цьому будь-яку спробу Москви розірвати важливі підводні кабелі зв'язку вважатимуть актом війни.

Про це заявив новопризначений начальник штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін в інтерв’ю британській щотижневій газеті The Times.

“Протягом останніх 20 років спостерігається феноменальне зростання російських підводних човнів”, – зазначив Тоні Радакін.

За його словами підводна загроза РФ стосується не лише підводних човнів, а й світової інформаційної системи – прокладених по дну океану кабелів, якими передається переважна частина світової інформації та інтернет-трафіку.

Він зауважує, що Росія збільшила можливості створення загроз цим кабелям. На питання, чи вважатиметься знищення кабелів актом війни, Тоні Радакін відповів ствердно.

Також він зазначив, що РФ залучає значні ресурси у три сфери: підводні програми, суперракети (гіперзвукові та великої дальності) та системи заборони доступу до певних зон.

“Великій Британії необхідно розробити гіперзвукові ракети, щоб конкурувати з нарощуванням військової потужності Росії. У нас їх немає, а вони мають бути”, – сказав начальник штабу оборони.

Окрім цього, “глибоку тривогу” викликає ситуація з російськими військами навколо України. Він наголосив, що вже підготував британському уряду “військові варіанти” відповіді, проте не розповів, про що саме йдеться.