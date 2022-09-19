Про це повідомило CNN.
Єлизавета II померла 8 вересня у шотландському замку Балморал. Похоронна процесія спочатку приїде на церковну службу до Вестмінстерського абатства. Далі труну з тілом привезуть до Віндзорського замку для служби у вузькому колі. Прощання завершиться приватним похованням.
Королеву Єлизавету II поховають у меморіальній каплиці святого короля Георга VI. Відтак вона упокоїться поряд з її чоловіком, принцом Філіпом, батьками та її сестрою, принцесою Маргарет.
Церемонія поховання розпочалася о 13:00 за київським часом. Поховання знаменує собою кульмінацію 10-денної жалоби.
Тисячі людей прибули до Вестмінстерського абатства та вишикувалися уздовж 40-кілометрового маршруту процесії, який простягатиметься від центру Лондона до Віндзора.
На церемонію прощання запросили понад 200 іноземних високопосадовців. Серед них – президент США Джо Байден та лідери Співдружності, як-от прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Король Чарльз III та інші члени королівської родини йшли за труною, яку доставляли з Вестмінстер-холу до абатства. Труну з тілом везли на тому ж лафеті, який використовували для похорону батька королеви, короля Георга VI, і Вінстона Черчилля, першого з 15 британських прем’єр-міністрів, які служили під її керівництвом.
Служба триватиме годину, після чого завершиться двохвилинним мовчанням. Відтак громада виконає державний гімн “Боже, бережи короля”.
- Через похорон королеви Єлизавети II у Лондоні розпочато найбільшу поліцейську операцію у Великій Британії. До справи залучили снайперів, створено безпілотні зони, забезпечено тимчасове спостереження, залучено понад 10 тисяч поліцейських і військових тощо.
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- Мільйони людей зі всього світу у режимі онлайн спостерігали за літаком, який перевозив тіло покійної королеви Великої Британії Єлизавети II з Единбурга до Лондона.