У Великій Британії 19 вересня відбудеться поховання королеви Єлизавети II. До Лондона прибуло понад два мільйони осіб, аби попрощатися з монархинею, яка перебувала на троні сім десятиліть.

Про це повідомило CNN.

Єлизавета II померла 8 вересня у шотландському замку Балморал. Похоронна процесія спочатку приїде на церковну службу до Вестмінстерського абатства. Далі труну з тілом привезуть до Віндзорського замку для служби у вузькому колі. Прощання завершиться приватним похованням.

Королеву Єлизавету II поховають у меморіальній каплиці святого короля Георга VI. Відтак вона упокоїться поряд з її чоловіком, принцом Філіпом, батьками та її сестрою, принцесою Маргарет.

Церемонія поховання розпочалася о 13:00 за київським часом. Поховання знаменує собою кульмінацію 10-денної жалоби.

Тисячі людей прибули до Вестмінстерського абатства та вишикувалися уздовж 40-кілометрового маршруту процесії, який простягатиметься від центру Лондона до Віндзора.

На церемонію прощання запросили понад 200 іноземних високопосадовців. Серед них – президент США Джо Байден та лідери Співдружності, як-от прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Король Чарльз III та інші члени королівської родини йшли за труною, яку доставляли з Вестмінстер-холу до абатства. Труну з тілом везли на тому ж лафеті, який використовували для похорону батька королеви, короля Георга VI, і Вінстона Черчилля, першого з 15 британських прем’єр-міністрів, які служили під її керівництвом.

Служба триватиме годину, після чого завершиться двохвилинним мовчанням. Відтак громада виконає державний гімн “Боже, бережи короля”.