В англійському графстві Нортгемптоншир у ході розкопок перед початком будівництва швидкісної залізниці археологи виявили давньоримське поселення.

Про це повідомляє міжнародна агенція CNN.

Місце, відоме як Блекграундс досягло свого піку популярності як багатий римський ринок та торгове місто у IV столітті нашої ери. Про те, що на цьому місці колись стояло римське село, люди знали з XVIII століття. Але тільки зараз археологи знайшли унікальні знахідки.

Свідчення вказують на те, що римське село Чіппінг-Уорден було заселене задовго до того, як римляни справді прибули на англійську землю.

Перші поселенці прибули в Блекграундс близько 400 р. до н.е., і протягом наступних кількох сотень років село залишалося маленьким. Ситуація змінилася у IV столітті нашої ери, коли римляни почали різко розширювати територію.

Дослідники виявили різноманітну суміш римських предметів, у тому числі урни для кремації, іграшки, скляний посуд, ювелірні вироби тонкої роботи, та понад 300 монет римського карбування. Вони також знайшли кайдани, які використовувалися для ув’язнених чи рабів.

В одному місці археологи виявили шар почервонілої землі, яка, свідчить що, вона була під впливом високої температури. На цьому місці могли бути ливарні цехи металу, гончарні печі або піч для випікання хліба.

У момент найвищого підйому в цьому місті жили сотні людей, це чимало за античними мірками. Про заможність людей свідчить кількість виявлених римських монет і гир, що є ознакою комерційної діяльності. Одна вагова гиря була прикрашена зображенням жіночого божества, що вказує про високий статус її власника.

Перш ніж робітники збудують мости, тунелі, колії та станції, вздовж лінії маршруту, археологам доведеться виконати великий обсяг роботи, щоб зберегти артефакти.