Про це повідомляє пресслужба Уряду Великої Британії.
Документ підписав міністр у справах Європи Джеймс Клеверлі.
Уряд Великої Британії відтепер матиме повноваження вводити нові жорсткі санкції проти Росії, котрі мають на меті вплинути на Кремль та примусити РФ до деескалації конфлікту на кордоні з Україною.
Прийнятий закон створює основу для найсильнішого пакета санкцій, який Велика Британія може застосувати проти Росії. Наразі санкції можуть стосуватись російських компаній та фізичних осіб у широкому спектрі економічних та стратегічно важливих секторів.
Велика Британія має змогу запровадити санкції не лише до тих, хто безпосередньо має відношення до дестабілізації ситуації в Україні, а й до пов’язаних з Урядом Росії структур та підприємств, котрі мають економічне та стратегічне значення для російського уряду, а також їхніх власників, директорів та довірених осіб.
- Нагадаємо, у разі ескалації конфлікту та подальшого наступу Росії на Україну, Велика Британія посилить санкції проти країни та накладе арешт на майно російських олігархів.
- Також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Путіна про посилення НАТО у разі подальшої ескалації ситуації на кордоні з Україною. Він наголосив, що Велика Британія не “здригнеться” у своїй незмінній підтримці Європи.
- Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії оголосив про досить жорстку позицію щодо Російської Федерації. Також британський прем’єр-міністр Борис Джонсон звинуватив Москву у намаганні повалити український уряд.
- Жорсткі санкції, котрі Сполучені Штати Америки погрожують запровадити проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну, кардинально змінять повсякденне життя росіян. Також вони можуть взагалі зруйнувати всю російську економіку.
- Єврокомісія завершує розробляти пакет жорстких санкцій щодо Російської Федерації. Їх потенційно можуть запровадити, якщо Росія вдереться на територію України.
- Сполучені Штати Америки разом із союзниками підготували перелік осіб, на яких можуть накласти санкції у разі агресії Кремля на Україну. Йдеться про російську еліту та найближче оточення президента РФ Володимир Путіна.