У Парламенті Великої Британії ухвалили закон, котрим розширили та посилили санкції проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну.

Про це повідомляє пресслужба Уряду Великої Британії.

Документ підписав міністр у справах Європи Джеймс Клеверлі.

Уряд Великої Британії відтепер матиме повноваження вводити нові жорсткі санкції проти Росії, котрі мають на меті вплинути на Кремль та примусити РФ до деескалації конфлікту на кордоні з Україною.

Прийнятий закон створює основу для найсильнішого пакета санкцій, який Велика Британія може застосувати проти Росії. Наразі санкції можуть стосуватись російських компаній та фізичних осіб у широкому спектрі економічних та стратегічно важливих секторів.

Велика Британія має змогу запровадити санкції не лише до тих, хто безпосередньо має відношення до дестабілізації ситуації в Україні, а й до пов’язаних з Урядом Росії структур та підприємств, котрі мають економічне та стратегічне значення для російського уряду, а також їхніх власників, директорів та довірених осіб.