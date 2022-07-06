У Великій Британії незабаром розпочинаються військові навчання з українськими захисниками. До країни вже прибула перша ротація військовослужбовців.

Про це повідомили на сайті британського парламенту.

За словами міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса, навчання будуть проходити на військових полігонах північно-східного, південно-західного та південно-східного регіонів. Їх проводитимуть підрозділи 11 бригади допомоги Силам безпеки.

Українські захисники пройдуть курс, який заснували на базовій підготовці військових у Великій Британії. Зокрема курси передбачають навчання володінню зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та навчання законам збройних конфліктів.

Кожен курс буде тривати кілька тижнів. Сполучене Королівство прагне збільшити масштаб і частоту цих курсів. За словами міністра оборони, країна обговорює варіанти розширення участі в навчальній програмі з міжнародними партнерами. А сам стосовно залучення тренерів чи надання обладнання.

“Я буду інформувати парламент про результати цих початкових курсів і будь-які плани щодо розширення масштабу або обсягу програми”, – сказав Уоллес.

З міркувань безпеки деталі навчання залишаються конфіденційними. Зазначимо, що програму навчання оголосив прем’єр-міністр Борис Джонсон під час його візиту до Києва.

Крім того, британський уряд надав Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги. Також передбачена інноваційна програма, за якою планують навчити до 10 тисяч українських новобранців у Великій Британії.