Джерело: Evening Standard.
У Лондоні в браму резиденції прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака на Даунінг-стріт в’їхав автомобіль. Згодом водія транспортного засобу затримали поліціянти.
Правоохоронці заявили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Підозрюваному інкримінували завдання збитку та небезпечне керування автомобілем.
Зазначається, що його відпустили для подальшого розслідування інциденту. Також підозрюваному висунули окреме обвинувачення у поширенні непристойних зображень дітей. Втім, щодо цього подробиць правоохоронці не надали.
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