Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Десятки тисяч прихильників королеви Великої Британії Єлизавети II, вишикувалися на вулиці Лондона для військового параду на початку чотириденного платинового ювілею. Очікується, що мільйони людей по всій Британії та у всьому світі приєднаються до святкувань на честь 96-річної королеви.

Королева Єлизавета II привіталась з людьми, що зібралася біля Букінгемського палацу та помахала їм рукою.

“Дякую всім, хто брав участь у скликанні громад, сімей, сусідів і друзів, щоб відзначити мій платиновий ювілей у Сполученому Королівстві”, – подякувала королева Єлизавета.

Також вона зазначила, що її надихає добра воля, яку люди проявляють до неї.

На балконі Букінгемського палацу до королеви Єлизавети приєдналися її син і спадкоємець принц Чарльз та інші члени королівської сім’ї.

Єлизавета була на троні довше, аніж будь-хто з її попередників. Опитування громадської думки показують, що вона залишається надзвичайно популярною та шанованою серед британців.

Такі світові лідери як президент США Джо Байден, Емманюель Макрон, Папа Франциск та колишні прем’єр-міністри Великої Британії привітали королеву Єлизавету.

Урочисті святкування розпочалися з військового параду Trooping the Color, який проводиться щорічно. На параді 1500 солдатів пройшли під військову музику в парадних мундирах.

Пізніше всі гості перемістилися до грандіозного бульвару, що тягнеться до Букінгемського палацу. Там під блискучим сонцем усі вітали королеву та підіймали британські прапори, а над ними демонстрували сучасні та історичні літаки.

П’ятнадцять літаків Typhoon написали цифру 70.



























У Великій Британії відзначають 70-річний ювілей правління королеви Єлизавети II // 14 фото