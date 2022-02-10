Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зауважив, що всупереч всім намаганням вирішити кризу в Україні дипломатичним шляхом, напруженість Києвом та Москвою продовжує зростати. Він додав, що у випадку вторгнення Росії величезна кількість українців можуть втекти до країн Східної Європи.

Про це йдеться у статті британської газети The Guardian.

У четвер в уряді Великої Британії прозвучало три основні новини. Перша – міністр оборони Бен Воллес запропонував допрацювати пакет санкцій проти російських лідерів у випадку вторгнення в Україну. Друга – поїздка прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Брюсселя. Третя – візит міністерки закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс до Москви.

Як повідомив Бен Воллес, наразі вздовж кордону України розгорнуто тисячі російських військ. Окрім цього, британський міністр нагадав, що незабаром Росія планує розпочати ядерні стратегічні навчання.

“Всупереч всім перемовинам, ситуація продовжує рухатись неправильним шляхом”, – розповів Воллес в ефірі програми Today на BBC Radio 4.

Він додав, що у Великій Британії очікували, що Росія вдасться до певних кроків, які б дали привід для вторгнення. До прикладу, Москва може продовжувати кібератаки та розпалювання політичного розколу, щоб напруга та вірогідність початку війни тільки зростали.

Воллес попередив, що країни Східної Європи, такі як Польща та Румунія, також відчують на собі наслідки війни в України.

“Думаю, що варто очікувати наплив біженців з України до сусідніх країн. Це може викликати дестабілізацію у малих та середніх країнах Європи”, – зазначив міністр оборони Великої Британії.

Проте, нагадав Бен Воллес, тисяча британських військових будуть відправлені до країн НАТО, і у разі вторгнення Росії будуть надавати підтримку союзникам. Воллес акцентував, що їх військові здатні впоратись з “будь-якою гуманітарною кризою”.

“Солдати здатні з цим впоратись та допомогти союзникам, які будуть на передовій. Є людська ціна і Росія пам’ятатиме про це. Так само як СРСР пам’ятав про втрати в Афганістані”, – розповів Воллес в ефірі BBC Breakfast.

Після того, як план Ліз Трасс щодо “найсуворіших санкцій проти Росії” провалився саме перед її поїздкою до Москви, Воллес виступив з новими пропозиціями.

“Потрібно звернути увагу на енергозабезпечення. Також на фінансові установи. А ще на людей. Важливо, щоб особи, які близькі до цього режиму чи уряду також відчули ціну своїх дій”, – зазначив Воллес.

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим попередила, що війна проти України буде катастрофічною та матиме “масштабні наслідки і серйозні витрати”.

Тим часом глава британського уряду Борис Джонсон відправляється на нові перемовини у Європі. Спочатку Джонсон зустрінеться с генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, а потім відправиться до Польщі де зустрінеться с президентом Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким.