У Великій Британії виявили зернову компанію, яка зареєстрована на російського гауляйтера Херсонської області Володимир Сальдо. Виявилося, що він значився як власник британської компанії з адресою в районі Хаттон-Гарден у центрі Лондона з листопада 2022 року.

Про це повідомило The Guardian.

З червня 2022 року Сальдо перебуває у британському санкційному списку. Його активи заморожені та заборонено в’їзд до країни.

Уряд Великої Британії звинувачує гауляйтера у “просуванні політики та дій, які дестабілізують Україну, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України”. Нині виявилося, що поплічник РФ значиться як власник компанії Grainholding Ltd., яка начебто займається вирощуванням і торгівлею зерном.

У реєстрі внесена інформація, що Сальдо належить 50% частки як директору. Власником другої половини і комерційним директором вказано громадянина України Григорія Смітюка.

Британський корпоративний реєстр Companies House не вимагає підтвердження особи, коли люди створюють компанії

“Сальдо не відповів на запитання про свою участь у компанії Grainholding Ltd.”, – зауважило видання.

В уряді відмовилися прокоментувати, чи вжили якісь заходи проти Grainholding, яка залишається у списку діючих компаній. Представник заявив, що він не коментує “окремі випадки”.