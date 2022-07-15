У міністерстві закордонних справ Великої Британії викликали посла Росії Андрія Келіна, щодо повідомлень про смерть британського громадянина Пола Юрі в полоні на території так званої "ДНР".

Про це йдеться на офіційному урядовому сайті Великої Британії.

Міністерка закордонних справ Ліз Трасс сказала, що вражена повідомленнями про смерть Пола Юрі. За її словами Росія повинна нести за це повну відповідальність.

45-річний британський гуманітарний працівник Пол Юрі помер під час того, як перебував у полоні російських загарбників у так званій “ДНР”. МЗС Великої Британії зв’язалося з родиною 45-річного чоловіка. Матір Пола Юрі, Лінда розповідала, що у її сина був цукровий діабет і він приймав інсулін.

Трасс наголосила, що російський уряд та його прихильники продовжують чинити звірства, проте винні будуть притягнуті до відповідальності.

Вона доручила Тіму Барроу, її другому постійному заступнику викликати посла РФ. Барроу вимагатиме, щоб Російська Федерація виконувала всі свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема поважаючи та захищаючи всіх цивільних осіб.

Він чітко дасть зрозуміти, що Сполучене Королівство покладає на Росію відповідальність за безпеку цивільного населення на територіях так званих “ДНР” та “ЛНР”.